Diğer
Kategoriler
08 Mayıs 2018 15:55

Siirt’te Seçim Güvenliği toplantısı yapıldı

Siirt’te Seçim Güvenliği toplantısı, Vali Ali Fuat Atik başkanlığında yapıldı.

Siirt’te Seçim Güvenliği toplantısı yapıldı

08 Mayıs 2018 15:55


24 Haziran 2018’de gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin, Siirt’te huzur ve güven ortamında geçmesi için alınacak tedbirlerin ve yapılacak çalışmaların görüşüldüğü Seçim Güvenliği toplantısı gerçekleştirildi. Siirt Valiliği Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya, Vali Atik’in yanı sıra Garnizon Komutan Vekili Albay Oğuzhan Pehivan, İl Seçim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Kaymaz, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, Vali Yardımcıları, İlçe Kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay ve güvenlik birimlerinin yetkilileri katıldı.


Seçim sürecinin Siirt’te huzur ve güven içerisinde tamamlanacağına inandığını söyleyen Vali Atik, “Seçim öncesi, seçim sırası ve seçim sonrasında alınması gereken tedbirlerle ilgili olarak mülki idare amirleri ile polis ve jandarma teşkilatına düşen önemli görevler bulunduğunu ve bununla ilgili çalışmaların hassasiyetle yürütüldüğünü, vatandaşlarımızın, seçme ve seçilme haklarını huzur ve güven içinde, hiç bir baskı altında kalmadan ve hiçbir yönlendirmeye maruz bırakılmadan, kendi özgür iradeleri ile hoşgörü içerisinde oy kullanmalarının tesisi için her türlü güvenlik tedbirini alıyoruz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİİRT HABERLERİ
SİİRT HAVA DURUMU
16
°
C
  • Çarşamba
    16°C
  • Perşembe
    18°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    18°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    18°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç