Siirt’te Seçim Güvenliği toplantısı yapıldı

24 Haziran 2018’de gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin, Siirt’te huzur ve güven ortamında geçmesi için alınacak tedbirlerin ve yapılacak çalışmaların görüşüldüğü Seçim Güvenliği toplantısı gerçekleştirildi. Siirt Valiliği Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya, Vali Atik’in yanı sıra Garnizon Komutan Vekili Albay Oğuzhan Pehivan, İl Seçim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Kaymaz, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, Vali Yardımcıları, İlçe Kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay ve güvenlik birimlerinin yetkilileri katıldı.

Seçim sürecinin Siirt’te huzur ve güven içerisinde tamamlanacağına inandığını söyleyen Vali Atik, “Seçim öncesi, seçim sırası ve seçim sonrasında alınması gereken tedbirlerle ilgili olarak mülki idare amirleri ile polis ve jandarma teşkilatına düşen önemli görevler bulunduğunu ve bununla ilgili çalışmaların hassasiyetle yürütüldüğünü, vatandaşlarımızın, seçme ve seçilme haklarını huzur ve güven içinde, hiç bir baskı altında kalmadan ve hiçbir yönlendirmeye maruz bırakılmadan, kendi özgür iradeleri ile hoşgörü içerisinde oy kullanmalarının tesisi için her türlü güvenlik tedbirini alıyoruz” dedi.