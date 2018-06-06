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06 Haziran 2018 16:13

Siirt’te seçim güvenliği toplantısı yapıldı

Siirt’te siyasi parti il başkanlarının katılımı ile Vali Ali Fuat Atik’in başkanlığında valilik toplantı salonunda seçim güvenliği toplantısı gerçekleştirildi.

Siirt’te seçim güvenliği toplantısı yapıldı

06 Haziran 2018 16:13


24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin, huzurlu ve güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi ve seçmen iradesinin sağlıklı bir şekilde sandığa yansımasının sağlanması amacı ile seçim öncesi, seçim günü ve seçim sonrasında alınması gerekli tedbirlerin görüşülmesi amacıyla, Vali Ali Fuat Atik Başkanlığında, Vali Yardımcısı Yunus Koç ve Siirt’te seçime katılan siyasi parti il başkanlarının katılımı ile “Seçim Güvenliği Toplantısı” yapıldı.


Seçimlerin huzur ve güven ikliminde demokrasi şöleni içerisinde gerçekleşmesini arzu ettiklerini kaydeden Vali Atik, Seçime girecek tüm partilerin seçim propagandası yaparken, birbirlerine karşı saygılı ve hoşgörülü davranması gerektiğini dile getirdi. Atik, “Seçim sürecinde her türlü güvenlik tedbirinin alındığını, kamu düzenini ve esenliğini bozmaya yönelik hiçbir hukuk dışı eyleme kesinlikle izin verilmeyeceğini” sözlerine ekledi.


Seçime katılan siyasi partilere başarılar dileyen Vali Atik, seçimlerin ilimize, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni etti.




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