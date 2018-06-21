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21 Haziran 2018 10:51

Siirt’te seçim güvenliği toplantısı yapıldı

Siirt’te seçim güvenliği toplantısı, Vali Ali Fuat Atik başkanlığında gerçekleştirildi.

Siirt’te seçim güvenliği toplantısı yapıldı

21 Haziran 2018 10:51


Siirt Valisi Ali Fuat Atik, 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin, ilimiz genelinde huzur ve güven ortamında geçmesi için alınacak tedbirlerin ve yapılacak çalışmaları masaya yatırdı. Seçimlerin demokrasi şöleni içinde geçeceğini söyleyen Vali Atik, “Vatandaşlarımız, huzur ve güven içinde hiç bir baskı altında kalmadan kendi özgür iradeleri ile hoşgörü içerisinde oy kullanmalarının tesisi için her türlü güvenlik önlemini alıyoruz” dedi.


Toplantıda, seçim öncesi sırası ve sonrasında alınacak güvenlik tedbirleri 298 sayılı yasaya göre bu konuların iş ve işlemlerinin takip ve denetlemekle görevli kurumlar, seçim propagandalarında uyulması gereken yasal sorumluluklar ve seçim günü yasakları ile ilgili konular görüşüldüğü belirtildi.


Siirt Valiliği Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya, Vali Atik’in yanı sıra Garnizon Komutan Vekili Albay Aydoğan Bilgiç, İl Seçim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Kaymaz, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, Vali Yardımcıları, İlçe Kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay ve güvenlik birimlerinin yetkilileri katıldı.


Toplantı, yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi.




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