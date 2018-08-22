Siirt’te şehit yakınları bir bayrama daha buruk girdi

Siirt’in Eruh ilçesi Ormanardı kırsalında 30 Mart 2018 tarihinde terör örgütü PKK tarafından düzenlenen hain saldırıda 6 güvenlik korucusunun şehit olduğu Ekmekçiler köyünde buruk bir bayram yaşandı. Şehit güvenlik korucularının aileleri ve yakınları bayrama mezarlık ziyaretiyle başladı. Şehitlerin mezar taşlarının ay yıldızlı bayrakla örtüldüğü kabristanda Kur’an-ı Kerim okunurken, şehit çocukları da babalarının mezarında dua etti.

Teröre lanet okuyan şehit Sıddık Ertan’ın kardeşi Salih Ertan, bu bayrama da hüzünlü girdiklerini söyledi. Ertan, "Onsuz bir bayram daha geçirmenin acısını yaşıyoruz. Allah bu çocukları yetim bırakan terörün belasını versin. Allah devletimize zeval vermesin" dedi.

"Devlet yalnız bırakmadı"

Yetim kalan çocuklarıyla beraber şehit eşi Mehmet Eren’in kabrini ziyaret gelen Ayten Eren, devletin kendilerini yalnız bırakmadığını ifade ederek, “Her gün 9 çocuğumla beraber gelip şehidimizi ziyaret ediyoruz. Şimdi bayramdır, çocuklarımız yine ‘babamız nerede’ diye soracaklar ama bayram sabahı yine mezarlığa gelip babalarını göstereceğim. Allah hakkımızı hak etsin. Allah devletimize zeval vermesin" diye konuştu.

Mehmet Eren’in akrabası Süleyman Eren de acılarının hala taze olduğunu, bayram günü mezarlığa gelerek şehitlerin kabirlerinde dua ettiklerini söyledi.