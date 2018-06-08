Siirt’te sertifikalı tohum üretimi artıyor

Üretici firmalar tarafından verilen beyannamelere göre 2018’de sertifikalı tohumluk üretimi amacıyla 10 bin 037 dekar buğday, 100 dekar arpa, 3 bin 411 dekar mercimek ve 576 dekar nohut olmak üzere toplamda 14 bin 124 dekar alanda tohumluk üretildiğini söyleyen Siirt Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ergün Demirhan, kontrol görevlilerince sertifikalı tohumluk tarla kontrollerinin devam edeceğini belirtti. Demirhan, “Yapılacak kontroller sonucunda tespit edilen tohumluk miktarları Bakanlığın Tohum Veri Yönetim Sistemine aktarılacak. İlimizdeki üretici firmalar tohumlukları işleyip ambalajladıktan sonra müdürlüğümüz teknik personeli tarafından gerekli analizler yapılmak üzere tohumluklardan numuneler alınacak, analiz sonuçları uygun olan partiler sertifikalı tohumluk olarak piyasaya sürülecektir” dedi.