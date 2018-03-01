Siirt’te ’Sıfır Atık Projesi’ tanıtımı yapıldı

Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıya Siirt Valisi Ali Fuat Atik ve eşi Fulya Atik, Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı. Düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan Fulya Atik, 81 ilde başlatılan proje ile sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkların kontrol altına alınması, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir dünya bırakılmasının hedeflendiğini söyledi. Sıfır atık projesi ile israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını ve atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesinin amaçlandığını aktaran Fulya Atik, Siirt’te de bu yönde yapılacak çalışmalarda olumlu neticeler alınmasının hedeflendiğini söyledi. Atik, "Atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan atık yönetim felsefesi olarak tanımlanan bir hedeftir. Valiliğimizce, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıklarımızı kontrol altına almak, gelecek nesillere temiz, gelişmiş ve daha yaşanılabilir bir Siirt bırakmak noktasında düzenli, sistemli ve uygulanabilir bir eylem planı oluşturmak ve uygulamak hepimizin ortak sorumluluğudur. İlimizde de sıfır atık projesinin ivedilikle hayata geçirilmesi, atıkların geri dönüşüm ve bertarafı hususunda yürütülecek çalışmaları yakından takip edeceğimi belirtmek isterim. İlimizde atık yönetiminin kamu ve özel sektör işbirliği ile en iyi şekilde gerçekleştirileceğine inanıyorum. Sıfır atık projesini 2018 itibariyle kamu kurumları, okullar, hastaneler, belediyeler ve büyük iş yerleri gibi alanlara yaygınlaştırmak istiyoruz" dedi.

Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın ise Eruh yolu üzerinde Botan Çayı kirletilirken bir taraftan oluşan yangın ve dumanın yaz aylarında çevreyi önemli ölçüde kirlettiğini aktardı. Ancak bilicinde oldukları bir konu olduğundan valilik desteğiyle katı atık yönetim birimi kurularak sorunun önüne geçmeye çalıştıklarını aktaran Başkan Taşkın, ayrıca Siirt Belediyesi bünyesinde katı atık depolama ve ayrıştırma projesi ile katı atıkların geri dönüşümünün sağlanacağını aktardı.

Daha sonra Siirt Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Siirt Belediye çevre mühendisleri slayttan proje tanıtımıyla ilgili sunum yaptı. Program, Vali Atik ve eşi Fulya Atık ile diğer konukların çevre ile ilgili açılan fotoğraf sergisini gezmesiyle sona erdi.