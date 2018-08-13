Siirt’te sokak hayvanları için barınak yapımına başlandı

Hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamak amacıyla Eruh yolu üzeri Gökçebağ beldesi mevkiinde hazineye ait 41 dönümlük arazi tahsil edilerek Hayvan Barınağı projesinin yapım çalışmaları başlandı. Başıboş hayvanlar ile ilgili çalışmaların daha verimli bir hale getirilmesi amacı ile hazırlanan hayvan barınağı projesinde kazı ve temel açma çalışmalarına başladıklarını söyleyen Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, “Yapılacak olan hayvan barınağımızda klinik binası, yemek hazırlama bölümü, karantina bölümü, kedi evlerimiz ve açık gezinti alanlarımız olacak. Yeni merkezimizde tedavi, bakım ve rehabilitasyonları yapılacak olup kısırlaştırma çalışmaları da yapılacaktır” dedi.