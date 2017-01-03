Siirt’te Sonsöz Gazetesi 41. yayın yılına girdi

Mehmet Şakir Dede’nin sahipliğini, Atilla Durak’ın da Sorumlu Yazı İşleri Müdürlüğünü yaptığı Siirt’te Sonsöz Gazetesi, ara vermeden 40. yayın hayatını tamamlayarak 41. yılına girdi.

Gazetenin Sorumlu Yazı işleri Müdürü Atilla Durak, 3 Ocak 1977 yılında yayın hayatına giren gazeteyi tüm zorluklara rağmen bugünlere taşıdıklarını söyledi. Özellikle bölgede bu tür gazetelerin ayakta durmasının güç olduğu dile getiren Durak, "Bölgemizde gazetecilik yapmak çok zordur. Tüm zorlukların üstesinden gelerek buralara kadar taşıyabildiğimiz Sonsöz gazetesi dün olduğu gibi bugün ve yarın da halkın yanında hakkı savunmaya devam edecek. Kamu görevi yürüten mahalli gazetelerin mutlaka yerel idareciler tarafından desteklenmesi gerekir. Verilecek destekle daha iyi bir yayın kalitesi çıkarılabilecektir" dedi.