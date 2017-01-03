Diğer
Kategoriler
03 Ocak 2017 15:36

Siirt’te Sonsöz Gazetesi 41. yayın yılına girdi

Siirt’te Sonsöz Gazetesi 41. yayın yılına girdi

03 Ocak 2017 15:36

Mehmet Şakir Dede’nin sahipliğini, Atilla Durak’ın da Sorumlu Yazı İşleri Müdürlüğünü yaptığı Siirt’te Sonsöz Gazetesi, ara vermeden 40. yayın hayatını tamamlayarak 41. yılına girdi.
Gazetenin Sorumlu Yazı işleri Müdürü Atilla Durak, 3 Ocak 1977 yılında yayın hayatına giren gazeteyi tüm zorluklara rağmen bugünlere taşıdıklarını söyledi. Özellikle bölgede bu tür gazetelerin ayakta durmasının güç olduğu dile getiren Durak, "Bölgemizde gazetecilik yapmak çok zordur. Tüm zorlukların üstesinden gelerek buralara kadar taşıyabildiğimiz Sonsöz gazetesi dün olduğu gibi bugün ve yarın da halkın yanında hakkı savunmaya devam edecek. Kamu görevi yürüten mahalli gazetelerin mutlaka yerel idareciler tarafından desteklenmesi gerekir. Verilecek destekle daha iyi bir yayın kalitesi çıkarılabilecektir" dedi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİİRT HABERLERİ
SİİRT HAVA DURUMU
5
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    5°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    8°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    8°C
  • Pazar
    Karla Karışık Yağmurlu
    7°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç