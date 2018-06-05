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05 Haziran 2018 13:46

Siirt’te su borcu olanlara taksit imkanı

Siirt Belediyesi SİSKİ Müdürlüğü tarafından 7143 sayılı yapılandırma kanunu kapsamında su borcu olanlara müjde verdi.

Siirt’te su borcu olanlara taksit imkanı

05 Haziran 2018 13:46


SİSKİ Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Su borçları, vergi ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun 18 Mayıs 2018’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İlgili kanun maddelerine istinaden su borcu bulunan abonelerin borçlarını taksitlendirme imkanı sağlanacaktır. Borç yapılandırması ve detaylı bilgi için SİSKİ Müdürlüğü’ne başvurabilirler. Başvuru kabulü başlamış olup, son başvuru tarihi 31 Temmuz 2018’dir. Peşin ödemelerde indirim ve 6-9-12-18 ay taksit seçeneklerinin bulunduğu belirtildi. Abonelerimize duyurulur” ifadeleri kullanıldı.




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