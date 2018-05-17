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17 Mayıs 2018 14:03

Siirt’te tarihi Ulu Camide mukabele okutuluyor

Ramazan ayı nedeniyle Siirt’teki camilerde öğle namazından sonra yapılan mukabeleye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Siirt’te tarihi Ulu Camide mukabele okutuluyor

17 Mayıs 2018 14:03


Selçuklular tarafından 1129 yılında yaptırılan tarihi Ulu Cami’de öğle namazı sonrası başlayan mukabele ikindi namazına kadar devam ederken, diğer camilerde de yapılan mukabeleye başta çocuklar olmak üzere vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Bir önceki yıla oranla mukabeleye katılanların sayısında artış olduğunu söyleyen Siirt Ulu Cami Din Görevlisi Nezir Obut, sünnet olan mukabelenin, Ramazan ayında hafızların cemaat huzurunda Kur’an okumaları anlamına geldiğini, ayrıca camiye gelen vatandaşlara dini bilgiler verildiğini aktardı. Obut, “Öğle namazı sonrası başlayan mukabeleye her gün çok sayıda vatandaş ilgi gösteriyor. Ayrıca ikindi namazı sonra cemaatle sohbet edilip vaaz veriliyor. Gelen vatandaşlar aynı şekilde öğle ve ikindi namazlarını da cemaatle birlikte eda etmiş oluyor” dedi.




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