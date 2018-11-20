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Siirt'te Tarımsal Koordinasyon ve Değerlendirme toplantısı yapıldı

Siirt Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan Başkanlığında, Tarımsal Koordinasyon ve değerlendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıya şube müdürleri, ilçe müdürleri ve birim sorumluları katıldı.


Tillo ilçesi yeni hizmet binası toplantı salonunda 2018 yılında yapılan çalışmalar, faaliyetler ve projeler Ziraat Mühendisi Çağdaş Can Toprak tarafından sunum yapıldı. 2019 üretim yılında Siirt'te yapılması planlanan bitkisel ve hayvansal üretim, çalışmalar, faaliyetler, projeleri hakkında bilgi alışverişi yaptıklarını söyleyen Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, yılsonu değerlendirme toplantısında yıl içinde neler yaptığımızı, 2019'da neler yapacağımızı konuştuklarını söyledi. Demirhan, “Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak çalışmalarımızı durmaksızın devam ettireceğiz. Siirtli vatandaşlarımızın tarım alanında daha ileriye götürebilmek için elimizden gelen bütün çabayı sarf ediyoruz. Bölgemizde tarım ve hayvancılıkla uğraşan birçok vatandaşımız var onların bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi açısından eğitimlerimizi de sıklaştırdık. Hedefimiz 2019'da iyi bir yol kat etmemizdir” dedi.

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