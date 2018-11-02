Siirt'te tehlike arz eden binalar görevlilerce yıkıldı

Siirt'te terk edilmiş ve tehlike arz eden, madde bağımlılarının mekanı haline gelen binalar belediye ekiplerince yıkıldı.

Siirt Belediyesi tarafından Doğan Mahallesi'nde bulunan ve madde bağımlılarının mekanı haline gelen metruk binalar, vatandaşların şikayetleri doğrultusunda belediye ekiplerince yıkıldı.

Vatandaşların huzurunu ön planda tuttuklarını belirten Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, İmar İşleri Müdürlüğü ekiplerinin kaderine terk edilmiş metruk yapıları tespit ederek bina sahipleri ile iletişime geçtiğini söyledi. Halkın huzur ve güvenliğinin yanında kentin değişim ve gelişimi için halkın etraflarındaki bu tür binaları kendilerine bildirmelerini isteyen Taşkın, metruk binaların tespit edilmesinin ardından gerekli işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte zaman kaybetmeden yıkım işlemini gerekli güvenlik önlemlerini alarak gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Taşkın, yıkılan binalardan çıkan moloz yığınlarının yine belediye ekipleri tarafından alandan tahliye edildiğini sözlerine ekledi.