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29 Kasım 2017 17:41

Siirt’te tencere tavalı inşaat protestosu

Siirt’te bir grup vatandaş, inşasına başlanan binanın konutlarının önünü kapatacağını ileri sürerek, kazı için gelen iş makinesinin çalışmasını engelledi.

Siirt’te tencere tavalı inşaat protestosu

29 Kasım 2017 17:41

Vatandaşlar, inşaatı ateş yakıp, tencere ve tava çalarak, protesto etti.


Siirt merkez Yeni Mahalle Medine Caddesi üzerindeki arsada inşasına başlanan binanın konutlarının önünü kapatacağını söyleyen bir grup vatandaş, protesto gösterisi yaptı. Çoğunluğu kadınlardan oluşan grup, inşaat alanında toplanarak, kazı çalışması için gelen kepçeye engel oldu. Vatandaşlar daha sonra, inşaatı yapan müteahhidi protesto etmek için ateş yaktı, tencere ve tava çalarak seslerini duyurmaya çalıştı.


Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, tepkili olan vatandaşları teskin etmeye çalıştı. Bir mahalle sakini, konutlarını satın aldıkları müteahhidin, kendilerine söz konusu alanın yeşil alan ve oyun parkı olarak bırakılacağını dile getirerek, evlerinin önünün kapatılacak olmasının kabul edilir olmadığını söyledi.


Grup, bir süre sonra eylemlerini sonlandırdı.




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