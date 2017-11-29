Siirt’te tencere tavalı inşaat protestosu

Vatandaşlar, inşaatı ateş yakıp, tencere ve tava çalarak, protesto etti.

Siirt merkez Yeni Mahalle Medine Caddesi üzerindeki arsada inşasına başlanan binanın konutlarının önünü kapatacağını söyleyen bir grup vatandaş, protesto gösterisi yaptı. Çoğunluğu kadınlardan oluşan grup, inşaat alanında toplanarak, kazı çalışması için gelen kepçeye engel oldu. Vatandaşlar daha sonra, inşaatı yapan müteahhidi protesto etmek için ateş yaktı, tencere ve tava çalarak seslerini duyurmaya çalıştı.

Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, tepkili olan vatandaşları teskin etmeye çalıştı. Bir mahalle sakini, konutlarını satın aldıkları müteahhidin, kendilerine söz konusu alanın yeşil alan ve oyun parkı olarak bırakılacağını dile getirerek, evlerinin önünün kapatılacak olmasının kabul edilir olmadığını söyledi.

Grup, bir süre sonra eylemlerini sonlandırdı.