Siirt'te terör operasyonu

Siirt'in Pervari ilçesinde düzenlenen operasyonda teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, bölgede operasyonların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Siirt ili Pervari ilçesinde bulunan Yazlıca (Herekol) Dağı bölgesinde devam etmekte olan operasyonlar çerçevesinde 2 kişilik Bölücü Terör Örgütü mensubu görüntüsü tespit edilmiş ve operasyon bölgesinde bulunan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çakırsöğüt Jandarma Tugay Komutanlığı unsurları ile güvenlik korucuları tarafından terör örgütü mensuplarının kaçış istikametine olabileceği değerlendirilen bölgeler fırtına obüsleri ile ateş altına alınmış, gün aydınlanmasına müteakip bu bölgede arama faaliyetleri icra edilmiştir. Bölgede tespit edilen 3 mağara ve 5 ayrı noktada yapılan aramalar neticesinde; 1 adet savunma tipi el bombası, 2 adet jeneratör, 1 adet akü, 1 adet mavzer silahı, 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği dürbünü, 18 adet Bixi makinalı tüfek mühimmatı, 1 adet Kaleşnikof tüfek şarjörü ve mühimmatı, 7 adet büyük tüp, 3 adet piknik tüpü, 10 çuval gübre, 15 metre tel, 3 adet elektronik devre ve çok sayıda yaşam malzemeleri ile örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Ele geçirilen silah ve mühimmat ve elektronik devreler incelenmek üzere muhafaza altına alınmış, diğer malzemeler Cumhuriyet Savcısının talimatı ile olay mahallinde imha edilmiştir" denildi.