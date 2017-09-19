Siirt’te terör örgütüne büyük darbe

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, terör örgütü PKK mensuplarına yönelik Eruh ilçesi kırsalında düzenlenen operasyona ilişkin açıklamalarda bulundu. İl Jandarma Komutanlığında açıklamalarda bulunan Vali Atik, “Daha önce de istihbarat birimlerimizin etkin çalışmaları sorucunda biz Akmeşe (köyü) bölgesinde terör örgütünün toplantı yapılacağını ve ilimizde bir eylem yapılacağı duyumu üzerine operasyon başlatmıştık ve operasyonda 12 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir. Bu teröristlerden ele geçirilen malzemeler gördüğünüz gibi masanın üzerindedir. Bu grubun ne kadar önemli bir grup olduğunu da ele geçirilen malzemelerden görülmektedir. Çeşitli ebatlarda uzun namlulu silahlar el yapımı patlayıcı malzemeleri, bir kısım burada olmayan malzemeler operasyon da harap olmuştu, bunun için buraya getiremedik. Şuan arazide arama tarama faaliyetleri de devam etmektedir. Biz İl Jandarma Komutanımızla bölgeye gidiyoruz. Ben bizzat arama tarama faaliyetlerine nezaret edeceğiz.. Şunu son söz olarak söyleyebiliriz ki, ilimizde Akmeşe grubu olarak bilinen grup tamamen imha edilmiştir" dedi.