Siirt’te teröristlere ait sığınak ele geçirildi

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Baykan Dodan Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Çevrimtepe köyü Oymaklar mezrası sınırları içerisinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon yapıldığı bildirildi. Açıklamada, operasyonda bölücü terör örgütü mensuplarına ait sığınak bulunduğu kaydedilerek, “Sığınak içerisinde el yapımı patlayıcı madde yapımında kullanılan 5 adet küçük piknik tüpü, 1 adet büyük mutfak tüpü, 10 litre mazot, 30 metre uzunluğunda kablo ve 1 adet pense ele geçirilmiştir. Konu İle ilgili adli makamlara bilgi verilmiş olup, olayla ilgili geniş çaplı araştırmalara devam edilmektedir” denildi.