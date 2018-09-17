İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Siirt'te trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

Siirt’te bir aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Siirt'te bir aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza, Ormanbağı köyü yolunda meydana geldi. Cemal Zongur'un kullandığı 02 FN 614 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Olay yerine giden itfaiye ve UMKE ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar ambulansla Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Abdurrahman Z. ve Hatice Z. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, diğer 4 yaralının tedavisi sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.