Siirt'te trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

Siirt'te bir aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Ormanbağı köyü yolunda meydana geldi. Cemal Zongur'un kullandığı 02 FN 614 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Olay yerine giden itfaiye ve UMKE ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar ambulansla Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Abdurrahman Z. ve Hatice Z. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, diğer 4 yaralının tedavisi sürüyor.