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Siirt'te ücretsiz otoparklar artıyor

Siirt’in en büyük sorunlarından otopark sıkıntısı Siirt Belediyesinin başlattığı çalışmalarla bir nebze de olsa araç sahiplerine rahat nefes aldırıyor.

Siirt'in en büyük sorunlarından otopark sıkıntısı Siirt Belediyesinin başlattığı çalışmalarla bir nebze de olsa araç sahiplerine rahat nefes aldırıyor. Vatandaşların araçlarını rahatça park edeceği yeni alanlar oluşturmaya gayret gösteren Siirt Belediyesi son olarak Siirt Üniversitesi karşısında bulunan boş arazide otopark çalışması başlattı.


Siirt Belediyesi daha önce Veteriner Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğüne ait olan boş arsalarda yaptığı otopark çalışmalarında araç sahiplerine ücretsiz park imkanı sundu. Vatandaşlardan hiçbir ücret almadan yapılan otopark çalışmalarına bir yenisini daha ekleyen Siirt Belediyesi otopark çalışmaları ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Siirt Üniversitesi karşısında bulunan boş arazide vatandaşların araçlarını rahatça park edeceği ücretsiz otopark çalışması başlatıldı. Çalışmaların yakın zamanda tamamlanmasıyla yeni otopark vatandaşların hizmetine sunulacak” denildi.

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