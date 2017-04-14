Diğer
Kategoriler
14 Nisan 2017 13:27

Siirt’te uyuşturucu operasyonu

Siirt’in Baykan ilçesinde düzenlenen operasyonda kenevir bitkisi ve esrar ele geçirildi.

Siirt’te uyuşturucu operasyonu

14 Nisan 2017 13:27


Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu madde imalı ve ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik 5 ayrı noktaya operasyon yapıldı. Operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramada, bin 650 kök kenevir bitkisi, 3 kilo 148 gram kubar esrar maddesi ile karışık kenevir tohumu, 2 adet av tüfeği, 45 adet av tüfeği fişeği, 5 adat cep telefonu, 32 paket kaçar sigara ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 3’ü tutuklanırken, 3 şüpheli de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİİRT HABERLERİ
SİİRT HAVA DURUMU
18
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    18°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Salı
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
SİİRT NAMAZ VAKİTLERİ
  • 18 RECEB 1438
  • 15 Nisan 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :03:47
  • Güneş :05:30
  • Öğle :12:23
  • İkindi :16:05
  • Akşam :18:55
  • Yatsı :20:27
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!