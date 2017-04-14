Siirt’te uyuşturucu operasyonu

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu madde imalı ve ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik 5 ayrı noktaya operasyon yapıldı. Operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramada, bin 650 kök kenevir bitkisi, 3 kilo 148 gram kubar esrar maddesi ile karışık kenevir tohumu, 2 adet av tüfeği, 45 adet av tüfeği fişeği, 5 adat cep telefonu, 32 paket kaçar sigara ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 3’ü tutuklanırken, 3 şüpheli de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.