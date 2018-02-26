Siirt’te Vergi Haftası kutlamaları başladı

Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında, Defterdar Vekili Ömer Engin, birim müdürleri ve kurum çalışanları ile birlikte, Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başladı.

İl Defterdar Vekili Ömer Engin başkanlığında oluşan heyet Atatürk anıtına çelenk sunulmasının ardından Siirt Valisi Ali Fuat Atik’i makamında ziyaret etti. Defterdar Vekili Ömer Engin, kurum olarak kendilerine sağladıkları desteklerden dolayı Vali Ali Fuat Atik’e teşekkür ederek, hafta boyunca program çerçevesinde yapılacak etkinlikler hakkında bilgi verdi.

Vali Atik kabulde yaptığı konuşmada, vergi bilincinin geliştirilerek, yaygınlaştırılması gerektiğine vurgu yaptı. Vergilerin, ülke kalkınmasında ve ekonomik büyümedeki önemine değinen Atik, Kamu hizmetlerinin topluma daha etkin ve verimli bir şekilde ulaştırılmasının, ödenen vergilerle sağlanacağını sözlerine ekledi.

Kabulde, Defterdarlık personeli Vali Atik’e gün anısına, çiçek sunuldu.

Ziyaret, çekilen hatıra fotoğraf ile sona erdi.