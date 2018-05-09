Siirt’te Veysel Karani anma etkinliği

Siirt Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında düzenlenecek “Veysel Karani ve Anma Etkinliklerinin hazırlıkları sürüyor. Siirt’in sahip olduğu zengin kültürünü daha geniş kitlelere ulaştırmayı amaçladıklarını söyleyen Vali Ali Fuat Atik, “İlimize ait kültürel mirasımızı, tarihi kıymetlerimizi, toplumumuzun ve yeni nesillerin istifadesine sunmak amacıyla çeşitli kültürel etkinlikler düzenliyoruz. 13 Mayıs Pazar günü başlayacak programda, sakalı şerif sergisi, ilahiler, şiir dinletisi, semazen eşliğinde ‘Gurup Dergah’ konseri, Mustafa Akgül’e söyleyişi ve Abdurrahman Önül konseri ve daha bir çok yerel etkinliklerin düzenlenecek” dedi.

Siirt’in çok kıymetli kültürel değerleri, topraklarında barındırdığını kaydeden Atik, “Veysel Karanî Hazretleri, İsmail Fakirullah Hazretleri, İbrahim Hakkı Hazretleri, Molla Halil Es Si’irdi, Şeyh Muhammed El Hazin, Sultan Memduh Hazretleri gibi daha adını sayamadığımız birçok gönül ve ilim insanı bu kadim topraklara manevi güzellikler katmıştır” diye konuştu.