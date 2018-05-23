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23 Mayıs 2018 13:48

Siirt’te yarı olimpik yüzme havuzu hizmete giriyor

Siirt Valisi Ali Fuat Atik ve Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, yakın zamanda hizmete girmesi beklenen Yüzüncü Yıl Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunda incelemelerde bulundu.

Siirt’te yarı olimpik yüzme havuzu hizmete giriyor

23 Mayıs 2018 13:48


Yüzme havuzunun bayramdan sonra hizmete gireceğini belirten Vali Atik, yüzme havuzu spor kompleksini gezerek inceledi. Atik, Siirt’te kamu yatırımlarının hız kesmeden devam ettiğini ifade ederek, ilimizin yüzme sporları alanında çok önemli bir ihtiyacını karşılayacak olan tesisin Ramazan bayramından sonra vatandaşların hizmetine sunacaklarını belitti.


25 metre uzunluğunda, 16 metre eninde, 6 kulvarlı modern bir yapıya sahip spor kompleksi, çeşitli spor branşlarına ait salonlar, kafeterya ile birlikte 500 kişilik seyirci tribünü ve ayrıca çocuklar için de ayrı bir havuz bulunduruyor.




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