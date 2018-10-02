Siirt'te yaşam malzemesi ele geçirildi

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Eruh ilçesi Bilgili köyü Çayırlı Mahallesi'nde icra edilen operasyonda, bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen bir mağara tespit edildiğini bildirildi. Açıklamada, tespit edilen mağara ve eklentisinde yapılan ayrıntılı aramada 1,5 kilogram çay, 2 kilogram kuru üzüm, 15 kilogram bulgur, 3 litre sıvı yağ, 20 kilogram un, 5 kilogram çamaşır deterjanı, 13 kilogram küp şeker, 3 adet battaniye ve yaşam malzemeleri ile örgütsel dokümanların ele geçirildiği, ele geçirilen yaşam malzemeleri Cumhuriyet Savcısının talimatı ile yerinde imha edildiği kaydedildi.