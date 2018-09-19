Siirt'te yaşlı ve engellilere evde berber hizmeti

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce yürütülen çalışmayla, belirli aralıklarla hastanelerde ve evlerinde ziyaret edilen yaşlı, engelli ve hastalar ücretsiz saç ve sakal tıraşından geçiriliyor. Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, berber hizmetinin periyodik olarak devam edeceği, kişisel ihtiyaçlarını akrabalarının yardımı sayesinde yapmak zorunda kalan vatandaşlar evlerinde ziyaret edilerek, belediyenin görevli berberi tarafından saç ve sakal tıraşını yapıldığını aktardı. Ücretsiz berber hizmetinden yararlanmak isteyen yaşlı ve engelli vatandaşların isimlerinin belediyeye bildirilmeleri halinde bu hizmetten yararlanacağı aktarıldı.