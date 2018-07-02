Siirt’te yaz Kur’an kursları start aldı

Siirt il Müftülüğü, çocukların uygun ders alabileceği şekilde ders verecek hocaların daha verimli olmaları için haftalar öncesinde eğitim seminerleri düzenledi. Siirt İl Müftülüğü “Camide Çocuk Sesi Vatanımın Neşesi" sloganıyla il genelinde başlattığı Yaz Kuran kurslarında, merkez, ilçe, köy ve kasabalardaki tüm cami, Kur’an kursu ve müftülükçe onaylanan mekanlarda imam-hatip, müezzin-kayyım, Kuran kursu öğreticisi ve geçici öğreticiler olmak üzere yaklaşık bin personel görevlendirdi. Çocuklara Kur’an-ı Kerim’in yanı sıra, sünnet-i seniyye, ibadet, edep ahlak, edep gibi dini temel dini bilgiler alıyor.