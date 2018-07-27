Siirt’te yaz Kur’an kurslarına yoğun ilgi

Müftü Ahmet Altıok, hedeflerinin 20 ile 30 bin çocuğa Kur’an öğretmek olduğunu belirtti.

Siirt Müftülüğünce, "Camide Çocuk Sesi Vatanımın Neşesi" sloganıyla başlatılan yaz Kur’an kursları devam ediyor. Kentte 364 cami ve 127 Kur’an kursunda açılan kurslara 12 bin 488 çocuk katılıyor. İmam hatip, müezzin kayyım, Kur’an kursu öğreticisi ve geçici öğreticiler olmak üzere yaklaşık bin personel de kurslarda görev alıyor.

Siirt Müftüsü Ahmet Altıok, geçtiğimiz yıla oranla bu sene daha fazla öğrencinin Kur’an-ı Kerim öğrendiğini belirterek, artık anne babaların çocuklarını sokaklara değil de yaz kurslarına göndererek zamanlarını verimli bir şekilde geçirmelerini sağladığını dile getirdi. Altıok, "Bizim hedefimiz şuanda mevcut olan 12 bin 488 öğrenci değil, ilköğretime devam eden hatta liseye devam eden ne kadar öğrencimiz varsa bunların tamamı bizim hedef kitlemizdir, muhatabımızdır. Hepsine bu değerli hizmeti ulaştırmak istiyoruz. Bütün kardeşlerimizi camiye bekliyoruz. Hedefimiz 20 ile 30 bin çocuk. İnşallah önümüzdeki sene altyapı çalışmalarımızı daha da erkenden başlatmak suretiyle bu hedeflerimize ulaşmayı ümit ediyoruz" dedi.

Bilal Kardaş adlı öğrenci, 5 yıldır Kur’an okuduğunu anlatarak, "Hocalarım sayesinde 24’üncü cüze geldim. Çok teşekkür ederim onlara. Onların sayesinde bu kadar iyi okuyorum. Kur’an kursuna gelerek çok iyi bir şey yaptım. Sokaklarda, caddelerde top oynayacağıma burada sevap kazanmak daha iyidir. Camide eğleniyoruz. Boş zamanlarımızda hocalarımız bizlere bir şeyler ikram ediyor. Bizleri geziye götürüyor" diye konuştu.

Sedat Tekin, 2 aydır Kur’an-ı Kerim okuduğunu belirterek, "Sokaklarda top oynamıyoruz, internette vakit geçirmiyoruz. Geliyoruz buraya Kur’an’ımızı, elifba‘mızı okuyoruz. Okumak çok güzeldir. Herkesi davet ediyoruz. Hocalarımız sağ olsun Kur’an-ı Kerim okutuyor. Bize dini temeller veriyor. İslam’ın ve imanın şartlarını öğretiyor. Herkesi davet ediyoruz, herkes gelsin" ifadelerini kaydetti.

Bahçelievler Mahallesi Ensar Camii Müezzini İsa Otlu ise, camide şuanda yaz Kur’an kursunda 150’ye yakın öğrencinin devam ettiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Camimizin bünyesinde erkek yatılı hafızlık eğitimi veren Kur’an kursumuz var. Orada da 50’ye yakın talebemiz burada eğitimlerini görüyor. Bu talebelerimiz 9-12 yaş gurubu olarak ortaokulda hem okuyarak hem de hafızlıklarını yapıyorlar. Yaz Kur’an kursları dışında yıl boyunca yine Kur’an eğitimimiz devam etmekte. Yine camimizin bünyesinde kız Kur’an kursumuz bulunmakta. 100’ü aşkın bayan öğrencilerimiz, teyzelerimiz gelip ders almakta. Ve bu caminin bünyesinde hem dini bilgiler, dini eğitim olmak üzere Kur’an eğitimi, sosyal aktiviteler çocuklarımızı geleceğe hazırlamak, vatanına, milletine verimli, saygılı, bağımlı çocuklar yetiştirebilmek için elimizden geldiğince yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onların dini ve manevi duygularla yetişmesini sağlamak için elimizden geldiğince görev yapmaya çalışıyor."