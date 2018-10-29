Siirt'te yeni açılacak yolla 15 köy yolunun bağlantısı sağlanacak

Siirt'in Şirvan ilçesi Yedikapı İmran mezrasında İl Özel İdaresine bağlı ekipler yeni yol açma çalışması başlattı.

Şirvan Yedikapı İmran mezrasından beyaz köprü ve gurup köy yollarının bağlanmasıyla 15 köy bağlantısı sağlanacağı belirtildi. Köy yollarının bağlanması için 4 kilometre yol açma çalışması yapacaklarını söyleyen Siirt İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hifzullah Canpolat, “Köy yollarının vatandaşlarımızın rahat gelip gidebilmeleri için çalışma başlattık. Şuan 1,5 kilometre yol açtık. Çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah yol açma çalışmalarımızı kasım ayı sonuna kadar bitirmeyi planlıyoruz” dedi.

Açılacak yeni yol ile 15 köy yolunun bağlantısının sağlanacağı belirtildi.