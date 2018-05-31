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31 Mayıs 2018 14:57

Siirt’te yeni iş atölyesi yapılıyor

Siirt’te yaklaşık 50 yıldır hizmet veren ve ekonomik ömrünü dolduran İl Özel İdaresi iş atölyesi yıktırılarak, 2 bin metrekare alanda üzerine modern ve ihtiyaca cevap verecek yeni atölye yapımına başlandı.

Siirt’te yeni iş atölyesi yapılıyor

31 Mayıs 2018 14:57


Kurulacak iş atölyesi içinde takımhane, ağırşase, lehimhane, kaporta boya, hafif şase, kompresör, güç odası gibi birimlerle birlikte çalışanlar için soyunma odaları, abdesthane, mescit ve kantin gibi eklentiler de yer alacağını söyleyen İl Özel idaresi Genel Sekreteri Hifzullah Canpolat İş Atölyesi’nin iki ay içinde tamamlanacağını belirtti. Canpolat, “Yaklaşık 50 yıldan beri kullanılan iş atölyesinin nerdeyse kullanılamaz hale geldi. İşçilerin zor şartlar altında çalıştıklarını ve yeni iş atölyesine acil gereksinim duyulması üzerine 2 bin metrekare alan üzerinde modern iş atölyesi inşaatına başlandı. İnşallah atölyemiz eklentileri ile birlikte 2 ay içinde tamamlanacaktır” dedi.




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