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Siirt'te yeni yol açma çalışmaları başlatıldı

Siirt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Veysel Karani Mahallesi TOKİ konutları mevkisinde, kaldırım, yol açma ve asfaltlama çalışmalarına başladı.


Yeni yol açma, genişletme, kumlama ve stabilize çalışmaların devam ettiğini söyleyen Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, yeni TOKİ evleri ile mirza ağa konutları yolunu birbirine bağlayan 500 metre uzunluğunda, 12 metre genişliğinde yeni bir yol daha açma çalışma başlattıklarını söyledi. Taşkın, “Greyderler eşliğinde yeni yol açma çalışması devam ederken yeni yol, önümüzdeki haftalarda stabilize ve kumlama çalışmaları tamamlandıktan sonra trafiğe açılmasını hedefliyoruz. Yeni açılan yollar, ulaşım sorunu yaşayan vatandaşlara rahat bir nefes aldırırken, Siirt'in gelişimine de katkı sağlayacaktır” dedi.

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