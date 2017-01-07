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07 Ocak 2017 13:24

Siirt’te yetkililer yaralı askerleri ziyaret etti

Siirt’te yetkililer yaralı askerleri ziyaret etti

07 Ocak 2017 13:24

Siirt il yetkilileri, 2 askerin şehit olduğu Şırnak’taki operasyonda yaralanan askerleri ziyaret etti.
Vali Vekili Bünyamin Kuş, 3’üncü Komanda Tugay Komutanı Selçuk Yavuz ve diğer il yetkilileri, şehit olan 2 asker için Siirt 3’üncü Komando Tugay Komutanlığında düzenlenen tören sonrası aynı operasyonda yaralanan askerleri, tedavi gördükleri Siirt Devlet Hastanesinde ziyaret etti. Hastane Başhekimi Muzaffer Aslan ve diğer yetkililerden yaralı askerlerin sağlık durumları hakkında bilgi alan Vali Vekili Bünyamin Kuş, askerlerle bir süre sohbet ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Yaralı askerin hayati tehlikelerinin bulunmadıklarını belirten Vali Vekili Kuş, "Yapılan hain terör saldırısını lanetliyorum. Şehitlerimize de bir kaz daha Allah’tan rahmet, acılı ailelerimize, şehitlerimizin silah arkadaşlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.



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