Diğer
Kategoriler
23 Aralık 2016 12:23

Siirt’teki yerel gazeteler denetlendi

Siirt’teki yerel gazeteler denetlendi

23 Aralık 2016 12:23

Siirt il merkezinde günlük, ilçelerde de haftalık yayın yapan vasıflı yerel gazeteler, Siirt Valiliği tarafından oluşturulan Basın Kontrol Kurulu tarafından denetlendi.
Siirt Valiliği İl Basın Kontrol Kurulu Başkanı İl Basın ve Hakla İlişkiler Müdürü Mehmet Şükrü Uras, Kontrol Kurulu Üyesi İl Defterdarlığı Muhasebe Müdürü Ömer Engin ve sarı basın kartlı kontrol kurulu gazeteci üyesi Siirt’te Sonsöz Gazetesi Muhabiri Mehmet Niyazi Deniz tarafından yerel gazeteler denetlenerek, yayın periyodu hakkında rapor düzenledi.
Raporda gazete içeriği, haber, ilan, kategori, dizgi-baskı, personel, gazete arşivi, tutulması zorunlu defterler, fikir işçilerinin SSK primleri ve özlük hakları gibi konuların yanı sıra gazetelerin eksiklikleri ve çalışan fikir işçilerinin sorunları ile sosyal güvencelerine ilişkin bilgiler yer aldı.
Bu kapsamda yerel gazeteleri yerinde inceleyen denetleme kurulu üyeleri, çalışmalarını bir rapor haline getirdi.
İl Basın Kontrol Kurulu Başkanı Uras, Basın İlan Kurumunun Teşkiline dair 195 sayılı kanun ve bu kanuna ilişkin yeni yayımlanan “Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliği” ile ilgili yapılan mevzuat değişiklikleri hakkında gazete sahiplerine bilgiler aktarıldığını, yapılan iş ve işlemlerin bu yönetmelik kapsamında değerlendirileceğini belitti. Uras, denetleme kurulunun hazırlayacakları denetim raporlarının sonuçlarını, Kaymakamlıklara ve gazetelere tebliği edileceğini sözlerine ekledi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİİRT HABERLERİ
SİİRT HAVA DURUMU
9
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    9°C
  • Cumartesi
    Karla Karışık Yağmurlu
    8°C
  • Pazar
    Karla Karışık Yağmurlu
    8°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    8°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç