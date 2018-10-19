Siirt'ten Danıştay'ın "Öğrenci andı" kararına tepki

Dairesinin ilköğretim okullarında okutulan "Öğrenci Andı"nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal etme kararına tepki gösterdi.

Eğitim Bir-Sen Siirt Şubesi, Danıştay 8. Dairesinin "Öğrenci Andı"nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal etme kararına tepki gösterdi. Sendika binasında toplanan üyeler adına açıklamada bulunan Şube Başkanı Murat Şeker, siyasi irade kararına sahip çıkması ve eski Türkiye'nin hortlatılmasına geçit verilmemesi gerektiğini ifade etti. Şeker, "2013 yılında toplumun büyük çoğunluğunun beklentileri üzerine hukuk devleti olmanın ve demokratikleşmenin bir gereği olarak andımız kaldırılmış ve sivilleşme adına önemli bir kazanım elde edilmişti. Gerici, baskıcı, militarist, totaliter zihniyetin ürünü olan öğrenci andının kaldırılmasına, toplumsal barışın ve uzlaşının sağlanması, demokratik bir Türkiye'nin inşası adına Eğitim-Bir-Sen olarak biz de destek vermiştik. Ancak Danıştay 8. Dairesi, idarenin takdir hakkını hiçe sayarak, hukuki denetimin dışına çıkıp hiçbir pedagojik ve bilimsel verilere dayanma ihtiyacı duymadan ilköğretim okullarında ‘Öğrenci Andı'nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal etmiştir. Pedagojik veya hukuki hiçbir dayanak göremediğimiz gerekçeli kararda, ülke gerçekliği ve toplumsal mutabakat bir yana uluslararası hukuk ve anayasa dahi görmezden gelinmiştir. Danıştay vermiş olduğu kararda, temel hak ve özgürlüklerin askıya alındığı, darbe dönemi anayasalarıyla şekillenen eski Türkiye'nin ezberlerini gerekçe olarak sunmuş, hukukun evrensel ilkelerini göz ardı ederek toplumsal birliğe ağır bir darbe vurmuştur" dedi.