Siirt’ten dünyaya elma ihracatı

2 bin dönümlük arsa üzerinde üretilen elmalar, iç pazarın dışında 8 ülkeye ihraç ediliyor.

Siirtli bir girişimci tarafından 3 yıl önce 2 bin dönüm alan üzerinde Türkiye’nin en büyük toplu üretimi alanı oluşturuldu. Oluşturulan üretim alanından elde edilen elmalar, iç pazar dışında Rusya, Hindistan, Libya, Ürdün, Katar, Irak, Pakistan ve Suudi Arabistan’a ihraç edilmeye başlandı.

Firma sorumlusu ve ortaklarından Kasım Keremullah Ceylan, 2 bin 650 dönümlük alanın 2 bin dönümüne elma, geri kalınına da kaysı, armut, erik ve böğürtlen ektiklerini söyledi. Tarımsal yatırımların bölgeye ciddi bir katkı sağladığını belirten Ceylan, "Burada gördüğünüz bahçe bir elma bahçesi. Üzeri file ile örtülü olan 2 bin dönüm arazi elma bahçesi olarak ekimi yapılmış ve toplam bahçe miktarı 2 bin 650 dönümdür. 2 bin dönümlük alanın dışında kalan ise kaysı, armut ve böğürtlen üretimine ayrılmıştır. Bu yıl elma üretiminde ciddi bir mesafe kat ettik ve önemli derecede ürün almaya başladık. Bahçe dikiminin haricinde Batman Organize Sanayi Bölgesi’nde meyve suyu fabrikamız ve 5 bin ton kapasiteli bir soğuk hava depomuz var" dedi.

"Ulusal çapta marka oluşturuyoruz"

Üretilen elmanın Irak’a ve Afrika’ya ihraç edildiğini aktaran Ceylan, "Bölgeye hatta Türkiye geneline açılmak durumundayız. Yeni bayilikler oluşturuyoruz. Ege, Trakya ve hatta yukarı Karadeniz bölgesine açılarak ulusal çapta güçlü bir marka olmaya doğru ilerliyoruz. Pazarda ciddi ve iddialıyız, ayaklarımızı yere iyi basarak risk almadan ilerliyoruz. Bu yatırımlar bölgeye ciddi bir katkısı olacağına inanıyoruz. Bölgemizde özellikle yeni yatırımlar yapılırken insanlar önce inceler, başarı profiline göre; iyi emsal ve kötü emsal olur, iyi giderse kendileri de aynı yatırımları kurmaya çalışır. Siirt’te ilk serayı biz kurduk ve başarılı da oldu, sonra da yeni seralar kuruldu. Bu iyi bir emsaldir. İlk defa böyle ciddi bir tarımsal yatırım yaptık, bunu yaparken ülkenin GAP yapısını bildiğimiz için gelecekte memleketimize ve insanlarımıza fayda sağlayacağına inandığımız için yaptık" diye konuştu.

Tam kapasite çalışırsa bin kişiye istihdam sağlayacak

Ceylan, çevre köylerde sadece böğürtlen ve bir kısım elma toplamak için 250 ile 300 kişi çalıştırdıklarını, tüm arazinin verime geçmesi durumunda 500 ile bin kişinin istihdam edileceğini ifade etti. 8 ülkeye ihraç edilen elmaları koruduklarını aktaran Ceylan, bu nedenle aşırı sıcaklardan yanmamaları için 2 bin dönümlük alanın üstünü file ile örttüklerini sözlerine ekledi.