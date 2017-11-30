Şirvan’daki göçük köyü yasa boğdu

Köyde hayatını kaybedenler için mezar kazılırken, göçük nedeniyle etrafa saçılan eşyalar ailenin dramını gözler önüne serdi.

Siirt’in Şirvan ilçesine bağlı Soğanlı köyünde aşırı yağışlar nedeniyle sabaha karşı Cemal Coşkun’a ait toprak evde meydana gelen göçükte 8 kişi toprak altında kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi. Ekipler, köylülerin de yardımıyla, Cemal Coşkun (40) ile oğulları Yusuf (15) ve Ömer’in (5) cansız bedenlerine ulaşırken, anne ve 4 çocuğu ise yaralı olarak kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı.

Meydana gelen göçük, köyü yasa boğdu. Vatandaşların üzüntüleri gözlerine yansırken, göçük nedeniyle etrafa saçılan eşyalar ailenin dramını gözler önüne serdi. Köyde, hayatını kaybedenler için mezar kazılmaya başlanırken, yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.