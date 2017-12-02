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02 Aralık 2017 15:19

Şirvan’daki göçükte ölen Cemal Coşkun’un eşi konuştu

Siirt’in Şirvan ilçesi Soğanlı köyünde önceki gün iki katlı toprak evin çökmesi sonucu hayatını kaybeden Cemal Coşkun’un eşi Cemile Coşkun, kayınpederinin evine sığındı.

Şirvan’daki göçükte ölen Cemal Coşkun’un eşi konuştu

02 Aralık 2017 15:19

Ailenin yeni evlerinin dış sıva çalışmaları başlatılırken acılı eş, "Yeni evimize girmek nasip olmadı. 4 çocuğumla yetim kaldık" dedi.


Coşkun ailesinin yaşadığı toprak evin yağışlardan dolayı çökmesi sonucu, baba Cemal Coşkun (37), eşi Cemile Coşkun (37) ile çocukları Yusuf (15), Ömer (5), Gamze (2), Sinan (9), Zeynel (13) ve Büşra Coşkun (11) göçük altında kalmıştı. Enkaz altından cansız bedeni çıkarılan baba ve iki oğlu yapılan otopsinin ardından köy mezarlığında defnedildi.



Evin onarımı başladı


Taziye evinde taziyeleri kabul eden Cemal Coşkun’un ağabeyi Savcı Coşkun, göçük altında kalan kardeşinin yeni evine taşınmadan vefat ettiğinden dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Savcı Coşkun, "Dün sayın devlet yetkililerimiz köye gelerek taziyede bulundu. Yarım kalan evin bitirilmesi sözünü verdi. Bugün de kardeşim Cemal’in yarım bıraktığı evde dış ve iç sıva çalışmaları başladı. Allah devlete millete zeval vermesin. Biran önce evin tamamlanmasıyla bekliyoruz" dedi.


Cemal Coşkun’un kardeşi Murat Coşkun yeğenleriyle ağabeyinin mezarlığını ziyaret etti. Yetim kalan çocukları öperek, "Bundan sonra ağabeyimin çocukları bize emanet. Onlara hem abi hem de baba olacağız" diye konuştu.



"Bir anda ev başımıza çöktü"


Hasta olduğu için ayağa kalkamayan anne Cemile Coşkun, İHA muhabirine olay anını anlattı. Cemile Coşkun, 2 yaşındaki Gamze, 9 yaşındaki Sinan, 14 yaşındaki Zeynel ve 11 yaşındaki Büşra ile bir başına kaldıklarını söyleyerek, "Gece saatleriydi bir anda ev başımıza yıkıldı. Benim başım dışarıda kaldı. Yardım istedim. Eşim ve iki oğlum enkaz altında kaldı. Yeni evimize girmek nasip olmadı, 4 çocuğumla yetim kaldık" diyerek gözyaşlarını tutamadı.


Soğanlı köyünün yanı sıra Siirt, Şirvan ve civar köyden aileye taziye ziyareti sürüyor. Cemile Coşkun ve çocuklarının kaldığı kayınpederinin evine taziyeye gelen kadınlar, yoksul olan aileye hayırseverlerin destek çıkmasını istedi.




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