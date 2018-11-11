Şirvanlı öğrencilere kitap desteği

İstanbul'da yaşayan iş adamı Mahmut Çelik, Siirt'in Şirvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Şehit Hakkı Akyüz Ortaokulu öğrencilerine kaynak kitap desteğinde bulundu.

İstanbul'da tekstil alanında faaliyet yürüten iş adamı Mahmut Çelik, Şirvanlı öğrencilere kitap yardımında bulundu. Yoksulluk ve cehaletin bir toplumun kaderi olmadığını, paylaşım ve üretken projelerle bunun değişebileceğini söyleyen Çelik, eğitim anlamında desteklerinin artacağını dile getirdi. Çelik, Şirvan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine getirilen Barış Kezer'i de makamında ziyaret ederek, başarılar diledi.