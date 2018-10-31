SİSKİ'den vatandaşlara 'su deposu' uyarısı

Su depolarının üç ayda bir kez temizlenmesi gerektiğini söyleyen Siirt Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri (SİSKİ) Müdürü Aydın Özer, dezenfektesi yapılmayan su depolarının insan sağlığını tehdit eden bakteri yuvası haline geldiğini ve özellikle temizlenmeyen depolarda bu bakterilerin daha da çoğalarak hastalıklara davetiye çıkardığını, vatandaşların kendi sağlıkları açısından bulundukları apartmanların su depolarını temizlemeleri gerektiğini söyledi. Vatandaşların sağlıklarının kendileri için önemli olduğunu söyleyen Özer, belediye olarak il, ilçe ve beldelere günde 50 metreküp su arıttıklarını ve bu suları düzenli bir şekilde dağıttıklarını belirtti. Özer, “Siirt Belediyesi içme arıtma tesisinde bulunmaktayız. Şuanda arkadaşlarımız durultucu havuzlarımızda genel temizlik çalışması yürütüyorlar. Bu çalışmamızı yılda üç sefer olmak üzere 4 ayda bir düzenli olarak yapmaktayız. Yıl boyunca su ile beraber gelen yaprak, kum, mil ve benzeri pürtük türleri temizleme çalışması yürütüyoruz. İnsan sağlığına verdiğimiz önemden yola çıkarak temizliğimizi düzenli bir şekilde yapıyoruz. Bizim buradan tüketicilerimizden bir ricamız var. Nasıl ki biz burada içme suyumuzu daha kalitelisini yükseltmek için bir çalışma yürütüyorsak vatandaşlarımızın da gerek müstakil evler, gerekse apartman dairelerinde apartman altlarında bulunan havuzlarını maksimum üç ayda bir bu şekilde bir temizlik çalışmaları kendilerinin sağlığı açısından isabetli olacaktır diye düşünüyoruz. Arıtma tesisimiz 19 bin metrekare alan üzerine kurulu olup, günlük 50 bin metreküp suyu arıtma kapasitesine sahiptir. Belediyemizin yanı sıra Aydınlar ilçesi, Kurtalan ilçesi, Gökçebağ, Atabağ ve Kayabağ beldelerine de buradan su tedarikini sağlıyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için ön sırada olduğundan dolayı bu tür çalışmalarımızı rutin bir şekilde düzenli olarak yürütmekteyiz” dedi.