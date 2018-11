Sokak kedisinin tıraş keyfi

Siirt'te berber Aytaç Nalbant'ın, iş yerini açarken dükkanının önünde gördüğü ve sahiplendiği sokak kedisiyle kurduğu dostluk görenleri şaşırtıyor. Zaman zaman tıraş bile ettiği kediyi elleriyle besleyen genç berber, sokak hayvanlarına sahip çıkmanın vicdani bir görev olduğuna dikkat çekti.

Siirt'te geçtiğimiz aylarda iş yerini açmaya gelen berber Aytaç Nalbant, dükkanının önünde soğuktan etkilenmiş bir kediyle karşılaştı. Hemen dükkanını açan Nalbant, içeriye aldığı kediyi ısıtıp yiyecek verdi. Daha sonra ise kedi ile Nalbant arasında dostluk oluştu. “Odin” adını verdiği kedisini her gün elleriyle besleyen Nalbant, kedisini zaman zaman tıraş etmeyi bile ihmal etmiyor. Kedinin tıraş keyfi ise başta müşteriler olmak üzere görenleri şaşırtıyor.

“Onunla aile olduk”

Kedi ile dostluğunun geçen aylarda iş yerini açmaya giderken başladığını anlatan Nalbant, “Kapının yanında soğuktan donmak üzereyken iş yerime aldım onu. Bana olan sevgisini onu tıraş ederken sakin durarak gösteriyor. Sokak hayvanları kışın çok üşüyor, hastalanıyor. Bu bir sokak hayvanı, kalmasını istemedik hiçbir şekilde. Üşüsün veya hastalansın istemedik. Bunu biz sahiplenip, tıraşlarını yapıyoruz. Bakımlarını yapıyoruz. Her yemeğini veriyoruz. Biz bir aile olduk onunla. Hiçbir şekilde yanımızdan ayrılmıyor. Bir yere gitmiyor, buradan da ayrılmıyor" dedi.

“Her esnaf bir hayvan sahiplensin”

Sokak hayvanlarına herkesin sahip çıkmasını isteyen Nalbant, soğuk kış gününde bir sokak hayvanına sahip çıkmanın vicdani bir görev olduğunu aktararak, "Siz de sokak hayvanlarına bir nebzede olsa bakın bir kap yemek, su verin bir şeyler verin ki onlar ölmesinler, hastalanmasınlar. Bu kedi sokak hayvanı burada gelip yemeğini yiyor. Sürekli dükkan da ısınıyor. Dışarı çıkıp gezip tekrardan buraya geliyor kedimiz. Sokak hayvanlarının her zaman yanındayız. Kedinin vücudunun farklı farklı yerlerinde lekeler vardı. Biz bunun aşılarını, tedavilerini günden güne yapıyoruz. Sağ olsun veteriner arkadaşlarımız gelip sağlık bakımlarını yapıyorlar. Hayvanları her zaman koruyalım. Onların yanındayız. Sizden de ricam hayvanları koruyalım. Onlara zarar gelsin istemiyoruz hiçbir şekilde. Her esnaf bir hayvanı sahiplenirse sokak hayvanları dışarıda kalmaz. Üşüyüp hasta olmaz. Biz sizden bunu istiyoruz. Hayvanları sahiplenebiliyorsanız sahiplenin dışarı atmayın” diye konuştu.