Sokakta kalan mülteci adamın yardımına itfaiye koştu

Yaşlı adamın yardımına gelen itfaiye ekipleri, kapıyı merdivenle pencereden girerek açtı.

Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi Ali Çelik Caddesi’nde ikamet eden 68 yaşındaki Suriye Uyruklu Enes Haşimi, alışveriş için ayrıldığı evinde anahtarını unutunca dışarıda mahsur kaldı. Derdini de kimseye anlatamayan yaşlı adam saatlerce dışarıda soğuk havada, çaresiz bir şekilde yardım bekledi. Suriyeli vatandaşı fark eden bir vatandaş, önce polise daha sonra itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, itfaiye aracının merdiveniyle eve pencereden girerek, kapıyı açtı.