STSO Başkan Vekili Kuzu:

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkan Vekili Nedim Kuzu, yeni atanan belediye yönetimini ziyaret ederek, halkın ve kentin yararına olacak her türlü çalışmayı destekleyeceklerini söyledi.

Siirt Belediyesi Başkan Yardımcılığına atanan Yener Tanık, Gülal Aygün ve Zekeriya Batur’u makamlarında ziyaret ederek yeni görevlerinde başarılar dileyen STSO Başkan Vekili Nedim Kuzu, kentin sorunlarını iyi bilen her üç başkan yardımcısıyla kentin sorunlarıyla ilgili fikir alışverişinde bulunduğunu söyledi. Kuzu, "Çok verimli bir ziyaretler oldu. Kendileriyle ilimizde yaşanan sorunlar konusunda görüş alış-verişinde bulunduk. Başkan yardımcılarımızın kentimizde yaşanan ve yılların birikimi sonucu oluşan bu sorunların çözümü konusunda kararlı olduklarını görmek beni mutlu etti. Oda olarak bizim için önemli olan husus bu sorunların çözümüdür. Halkımızın ve kentimizin yararına olacak, kentimizi daha yaşanabilir bir hale getirecek her türlü çalışmanın yanındayız ve destekçisiyiz. Kimin tarafından gerçekleştirilirse gerçekleştirilsin ilimizin kalkınmasına yönelik her türlü çalışmayı, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

Kuzu, başkan yardımcılarına başarı dileklerini ilettiğini sözlerine ekledi.