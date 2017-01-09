STSO Başkanı Kuzu Gazeteciler Günü’nü kutladı

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Güven Kuzu, “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü” kutladı.

Kamu ile halk arasındaki bir köprü olan gazetecilerin, toplumu bilgilendiren en önemli unsur olduğunu belirten Kuzu, "Gazeteciler, ilimizin sorunlarını kamuoyuna aktaran ve sorunların çözümünde adil önerileriyle toplum mekanizmasının daha duyarlı bir şekilde çalışmasına yardımcı olan, basın ahlak ve meslek ilkelerine bağlı kalarak kamuoyunu bilgilendiren en önemli unsurlardır. Büyük rol üstlenen güzide basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlar, 2017 yılında sağlıklı ve başarılı bir çalışma hayatı dilerim" dedi.