STSO Başkanı Kuzu, TSE Başkanı Korkmaz’ı ziyaret etti

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Güven Kuzu, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Başkanı Sebahittin Korkmaz’ı makamında ziyaret etti.

Kuzu, ziyarette STSO’nun amaçlarından biri de üyelerin il genelindeki üretimini yurt içi ve yurt dışı pazarına çıkarabilmesi ve gerekli tüm işlemlerde kolaylık sağlamak için mümkün olduğunca üyelerinin sorunlarına cevap aradıklarını söyledi. Kuzu, TSE’nin standardizasyon ve uygunluk değerlendirme alanlarında yaptığı çalışmalarla ülkedeki üreticiler için anahtar konumunda olduğunu, ticaretin önündeki engellerin kalkması için standardizasyona sanayicilerimizin daha fazla sahip çıkması gerektiğini vurguladı.

TSE Başkanı Sebahittin Korkmaz ise, TSE ile TOBB arasında var olan işbirliği konularının arttırıldığını, TSE’nin ulusal ve uluslararası standardizasyon çalışmalarında ülkenin sanayicilerinin sesi olduğunu belirterek, TSE’nin uygunluk değerlendirme alanında yurtdışı ve yurt içi faaliyetleri hakkında da bilgi vererek ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade etti.