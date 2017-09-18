Diğer
Kategoriler
18 Eylül 2017 10:23

Suriyeli mülteci, yardım değil iş istiyor

Ülkelerinde yaşanan savaş nedeniyle 3 yıl önce ailesiyle birlikte Türkiye’ye sığınan ve Siirt’e yerleşen Suriyeli mülteci Abdurrahman Ali, bir yıldır komşularının yardımıyla ayakta durmaya çalıştıklarını belirterek, yardım değil, iş istediğini ifade etti.

Suriyeli mülteci, yardım değil iş istiyor

18 Eylül 2017 10:23


Suriyeli 6 nüfuslu Ali ailesi, ülkelerinde yaşanan savaş nedeniyle 3 yıl önce Türkiye’ye sığındı. Siirt’e yerleşen aile, Aydınlar Caddesi üzerinde 2 odalı bir ev tutarak, burada yaşamaya başladı. Ailenin bir ferdi geçtiğimiz yıl ülkesine dönerken, baba Abdurrahman Ali, eşi ve 3 kızının hayatını idame ettirebilmek için çeşitli işlerde çalıştı. En son İşkur bünyesinde geçici işçi olarak çalışan Ali, bir yıldır iş bulamıyor. Komşularının yardımıyla hayatlarını idame ettirmeye çalıştıklarını anlatan Ali, yardım değil iş istediğini belirtti.


Hayırseverlerden gıda ve giyim yardımı yerine ayaklarının üzerinde durabileceği, üç yetişkin kız çocuğuna bakabileceği düşük ücretli bir iş istediğini aktaran Abdurrahman Ali, "Suriye’de halimiz vaktimiz çok iyiydi. Evimiz, iş yerimiz vardı. Herkes gibi biz de kaçarak Türkiye’ye sığındık. Bir yıldan fazla bir camide temizlikçi olarak çalıştım ama bir yıldan fazladır boştayım. Sabırlı olmaya çalışıyorum ama sıkıntılar beni hasta etti. 43 yaşındayım ama kendimi 55-60 yaşında gibi görüyorum. Hayırseverlerin ve bazı komşuların yardımıyla hayatımızı idame ettiriyoruz. Aylık 250 TL kira ödüyorum, ister istemez evin masrafları da var. Bana tutunabileceğim, ayaklarımın üzerinde duracağım, aileme bakabileceğim bir iş arıyorum hem de çok düşük ücrette" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİİRT HABERLERİ
SİİRT HAVA DURUMU
39
°
C
Sıcak
  • Pazartesi
    Sıcak
    39°C
  • Salı
    Sıcak
    36°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    36°C
  • Perşembe
    Sıcak
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç