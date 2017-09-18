Suriyeli mülteci, yardım değil iş istiyor

Suriyeli 6 nüfuslu Ali ailesi, ülkelerinde yaşanan savaş nedeniyle 3 yıl önce Türkiye’ye sığındı. Siirt’e yerleşen aile, Aydınlar Caddesi üzerinde 2 odalı bir ev tutarak, burada yaşamaya başladı. Ailenin bir ferdi geçtiğimiz yıl ülkesine dönerken, baba Abdurrahman Ali, eşi ve 3 kızının hayatını idame ettirebilmek için çeşitli işlerde çalıştı. En son İşkur bünyesinde geçici işçi olarak çalışan Ali, bir yıldır iş bulamıyor. Komşularının yardımıyla hayatlarını idame ettirmeye çalıştıklarını anlatan Ali, yardım değil iş istediğini belirtti.

Hayırseverlerden gıda ve giyim yardımı yerine ayaklarının üzerinde durabileceği, üç yetişkin kız çocuğuna bakabileceği düşük ücretli bir iş istediğini aktaran Abdurrahman Ali, "Suriye’de halimiz vaktimiz çok iyiydi. Evimiz, iş yerimiz vardı. Herkes gibi biz de kaçarak Türkiye’ye sığındık. Bir yıldan fazla bir camide temizlikçi olarak çalıştım ama bir yıldan fazladır boştayım. Sabırlı olmaya çalışıyorum ama sıkıntılar beni hasta etti. 43 yaşındayım ama kendimi 55-60 yaşında gibi görüyorum. Hayırseverlerin ve bazı komşuların yardımıyla hayatımızı idame ettiriyoruz. Aylık 250 TL kira ödüyorum, ister istemez evin masrafları da var. Bana tutunabileceğim, ayaklarımın üzerinde duracağım, aileme bakabileceğim bir iş arıyorum hem de çok düşük ücrette" dedi.