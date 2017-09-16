Suriyeli öğretmenlere formasyon eğitimi

14 Eylül Ortaokulu bahçesinde, bu yıl yapılan düzenlemeyle Suriyeli sığınmacı çocuklar için hizmete giren binada, Suriyeli öğretmenlerin pedagojik bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amacıyla eğitim verilmeye başlandı. Eğitim merkezi sorumlusu Suriyeli Hammud El Matar, UNICEF tarafından karşılanan finansmanla toplam 9 Suriyeli uyruklu öğretmene eğitim verildiğini, 90 saatlik programda öğretmenlik mesleğine giriş, öğretim yöntem ve teknikleri, sınıf yönetimi, öğrenci psikolojisi ve rehberlik konularının anlatıldığı ifade etti. El Matar, "Türkiye Cumhuriyeti devletine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum, bizi kardeş kabul edip kucak açtıkları için. Biz de ikinci vatanımız olan Türkiye’de çok şükür mutluyuz. Eğitim merkezinin açılmasına sayılı günler kala başlayan formasyon eğitimimiz sürüyor" dedi.