Diğer
Kategoriler
16 Eylül 2017 13:06

Suriyeli öğretmenlere formasyon eğitimi

Siirt’te Suriye uyruklu çocuklar için açılan geçici eğitim merkezlerinde, eğitim kalitesinin artırılması amacıyla 9 öğretmen formasyon eğitiminden geçirildi.

Suriyeli öğretmenlere formasyon eğitimi

16 Eylül 2017 13:06


14 Eylül Ortaokulu bahçesinde, bu yıl yapılan düzenlemeyle Suriyeli sığınmacı çocuklar için hizmete giren binada, Suriyeli öğretmenlerin pedagojik bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amacıyla eğitim verilmeye başlandı. Eğitim merkezi sorumlusu Suriyeli Hammud El Matar, UNICEF tarafından karşılanan finansmanla toplam 9 Suriyeli uyruklu öğretmene eğitim verildiğini, 90 saatlik programda öğretmenlik mesleğine giriş, öğretim yöntem ve teknikleri, sınıf yönetimi, öğrenci psikolojisi ve rehberlik konularının anlatıldığı ifade etti. El Matar, "Türkiye Cumhuriyeti devletine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum, bizi kardeş kabul edip kucak açtıkları için. Biz de ikinci vatanımız olan Türkiye’de çok şükür mutluyuz. Eğitim merkezinin açılmasına sayılı günler kala başlayan formasyon eğitimimiz sürüyor" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİİRT HABERLERİ
SİİRT HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Pazar
    Sıcak
    38°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    37°C
  • Salı
    Sıcak
    37°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    37°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç