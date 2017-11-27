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27 Kasım 2017 12:03

Sürücülere kış bakımı uyarısı

Siirtli oto tamir ustaları, sürücülerin araçlarının kış bakımlarını zamanında yaptırmalarının karşılaşabilecekleri bazı olumsuzlukları engelleyeceğini belirtti.

Sürücülere kış bakımı uyarısı

27 Kasım 2017 12:03


Siirtli oto tamir ustası Adnan Danış, sürücülere araçların kış bakımı ile ilgili tavsiyelerde bulundu. Araç sahiplerinin kışlık bakımlarını yaptırması gerektiğini söyleyen Danış, havaların soğumasıyla vatandaşların araçlarının kışlık bakımları olan antifriz, akü ve kışlık lastiklerin bakımının zamanında yapılması gerektiğini ifade etti. Danış, “Sürücülerin araçlarının kışlık bakımlarını yaptırmaları önem taşıyor. Kış şartlarının gerektirdiği malzemelerin de araçlarında mutlaka bulunması gerekiyor. Sürücüler kışlık bakım yapmazsa daha büyük sorunlarla karşılaşabilirler. O yüzden bir an önce kışlık bakım yapmalarını tavsiye ediyoruz” dedi.


Lastik, yağ, marş dinamosu, silecek, akü gibi parçaların zamanla işlevini kaybettiğine dikkat çeken oto elektrik ustası Ramazan Kolay ise, “Kışın sürücülere trafikte sorun çıkarabileceğini, bu yüzden araçların kış öncesi bakımdan geçirilerek eskiyen parçaların değiştirilmesini ve araçların kışa hazırlanması gerekiyor. Sürücülerin kışlık bakım yapmaları önem arz ediyor” diye konuştu.




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