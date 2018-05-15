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15 Mayıs 2018 21:56

Tarihi Siirt Ulu Camii’nde ilk teravih kılındı

Selçuklular tarafından 1129 yılında yaptırılan tarihi Siirt Ulu Camii’nde ilk teravih namazı kılındı.

Tarihi Siirt Ulu Camii’nde ilk teravih kılındı

15 Mayıs 2018 21:56


Haftalar önce camide tüm hazırlıkların tamamlandığını belirten Ulu Camisi Din Görevlisi Nezir Obut, Ramazan ayının tüm İslam Alemi’ne hayır getirmesi temennisinde bulundu. Filistin’deki şehitlere Allah’tan rahmet yaralılara acil şifalar dileyen Obut, İslam aleminin büyük bir iştirakle beklediği Ramazan’a kavuşmanın mutluluğu içinde olduklarını söyledi. Obut, "İslam aleminin büyük bir iştirakle beklediği 11 ayın sultanı Ramazan’ın ilk gölgesi üzerimize düştü. Bugün ilk teravihimizi ede ettik, inşallah ilk sahurumuza kalkacağız. Yarından itibaren 30 gün boyunca Ramazan’ı oruçlu geçireceğiz, camimizde tüm hazırlıklar yapıldı. Camimizde öğle namazından sonra mukabele okunacak, ikindi namazından sonra vaaz verilecektir, yatkı namazından sonra teravih kılınacak. Ramazan ayının Gazze’de yanan ateşin sönmesine niyaz ediyorum" dedi.




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