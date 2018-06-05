Diğer
Kategoriler
05 Haziran 2018 00:32

Tekvando Federasyonu Yönetimi Siirt’e Geldi

Türkiye Tekvando Federasyonu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Oktay Duymaz ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla geleneksel iftar programı düzenlendi.

Tekvando Federasyonu Yönetimi Siirt’e Geldi

05 Haziran 2018 00:32


İftar öncesi federasyon kurulu üyeleri, Sancaklar Ortaokulunda düzenlenen tekvando etkinliğine katıldı. Daha sonra bir otelde, Tekvando Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Bilim ve Siirt Tekvando İl Temsilciliğince organize edilen programa, tekvando antrenörleri, sporcu ve aileleri ve bazı kurum müdürleri katıldı.


Düzenlenen etkinlikte konuşan Tekvando Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Bilim Türkiye’nin tekvandoda geldiği noktayı anlattı. Siirt’te de tekvandoya son dönemde okullardan başlayarak spor salonlarında ilginin artığını aktaran Bilim, çocuk ve gençlerde bu alışkanlığı yaygınlaştırmak için daha fazla imkanlar sunulması gerektiğini, spora yönelen gençlerin diğer suçlara yönelmesinin önüne geçileceğini aktardı.


Türkiye Tekvando Federasyonu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Oktay Duymaz ise Siirt’te tekvando sporuna yaptığı katkılardan dolayı İş adamı ve Tekvando Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Bilim’e teşekkür etti. Kur’an-ı Kerim okunmasıyla devam eden programda emekli din görevlisi Maksut Erden tarafından iftar duasının okunması ve fotoğraf çekilmesiyle sona erdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİİRT HABERLERİ
SİİRT HAVA DURUMU
31
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç