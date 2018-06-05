Tekvando Federasyonu Yönetimi Siirt’e Geldi

İftar öncesi federasyon kurulu üyeleri, Sancaklar Ortaokulunda düzenlenen tekvando etkinliğine katıldı. Daha sonra bir otelde, Tekvando Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Bilim ve Siirt Tekvando İl Temsilciliğince organize edilen programa, tekvando antrenörleri, sporcu ve aileleri ve bazı kurum müdürleri katıldı.

Düzenlenen etkinlikte konuşan Tekvando Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Bilim Türkiye’nin tekvandoda geldiği noktayı anlattı. Siirt’te de tekvandoya son dönemde okullardan başlayarak spor salonlarında ilginin artığını aktaran Bilim, çocuk ve gençlerde bu alışkanlığı yaygınlaştırmak için daha fazla imkanlar sunulması gerektiğini, spora yönelen gençlerin diğer suçlara yönelmesinin önüne geçileceğini aktardı.

Türkiye Tekvando Federasyonu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Oktay Duymaz ise Siirt’te tekvando sporuna yaptığı katkılardan dolayı İş adamı ve Tekvando Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Bilim’e teşekkür etti. Kur’an-ı Kerim okunmasıyla devam eden programda emekli din görevlisi Maksut Erden tarafından iftar duasının okunması ve fotoğraf çekilmesiyle sona erdi.