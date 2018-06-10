Terör bitti bölge huzuru kavuştu

Yıllardır terör olayları yüzünden huzur bulmayan Siirt’in Şirvan ve Pervari ilçelerine bağlı köylerde yapılan barajlar tarım ve balıkçılığı da geliştirdi.

Siirt Şehir merkezine 40 kilometre mesafedeki Pervari ilçesine bağlı Kilis köyü, Alkumru HES Barajının yapımıyla birlikte köy alanı büyük bir gölet havzası üzerinde saklı bir cenneti artırıyor. Doğal bir turizm beldesini andıran ve balıkçılığın gelişmeye başladığı köyde, huzur ortamıyla birlikte ev fiyatları arttı. Kilis köyü sakinleri, bölgede yapılan barajlar sayesinde köylerinin Akdeniz’de bir dinlenme bölgesini andırdığını belirterek, ev fiyatlarının 40 ile 50 bin TL’den 120 iye 150 bin TL’ye yükselttiği belirtildi.

Kilis köyü sakinleri, düne kadar tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlıyordu. Ancak bölgede yapılan Alkumru, Kirazlı ve Çetin barajlarının su tutmaya başlamasıyla Kilis köyü, yarım ada şeklinde masmavi göl suyu eteklerinde kurulu manzarası ortaya çıktı. Köyün son bir yıldır ciddi şekilde değerlendiğini belirten köylüler, huzur sağlanmasıyla köye dönüşlerin yaşandığını ayrıca balıkçılığında geliştiğini söyledi.

Balık tesislerine rağbet arttı

Şirvan ilçesine bağlı Taşlı ve İncekaye köylerinde, yüksek tepelerin zirvesinden akan tatlı suyun üzerinde bulunan alabalık tesisi, ilgi görmeye başladı. Ramazan ayında iftar yapmak için alabalık tesislerine gelen vatandaşlar aileleriyle sahura kadar tesiste kalıyor. Bulunduğu konumun itibariyle hem yemyeşil hem de şehir merkezine oranla en az 10-12 derece daha serin olan alabalık tesislerine gelen vatandaşlar, serin havanın keyfini, iftar sonrası köz ateşin üzerinde balık yiyerek ve çay içerek çıkarıyor.

Vatandaşlar, Siirt, ilçe ve köylerinin son yılların en huzurlu günlerini yaşadığını aktardı.