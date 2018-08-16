Terör bitti bölgeye huzur geldi

Birkaç yıl öncesine kadar terörün cirit attığı Reşadiye bölgesi Sapur Çayı kenarında huzurlu birlikte vatandaşlar piknik yapmaya başladı.

Kış aylarını Siirt’te yaz aylarını da Bitlis’in Tatvan ilçesinin yaylaları ve dağarında geçiren Siirtli gezgin arıcıları, bal hasadının yaklaşmasıyla heyecan sardı. Siirt Orman İl Müdürü Ergün Demirhan ve kurum yetkilileri, Siirt Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı İrfan Obay, Siirt Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Faik Efe’den oluşan bir heyet Bitlis’e giderek, Bitlis Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Fatih Asak’ı kurumda ziyaret etti. Siirt heyeti beraberinde Tarım ve Orman İl Müdürü Asak ve kurum yetkilileriyle, daha önce terör olayları yüzünden gidilemeyen Reşadiye bölgesindeki dağlara çıktı, Sapur Çayı kenarında piknik yaptı, arıcıları yaylalarda ziyaret ederek sorunları dinledi.

Siirt Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Faik Efe, bölgenin artık çok huzurlu olduğundan gezgin arıcıların rahatlıkla dağlarda ve yaylalarda kalabildiğini aktardı. Efe, "92 yılında arıcılığa başladık. 2003 yılında arıcılar birliğini kurduk ve o günden bu yana gezgin arıcılık yapıyoruz. Siirtliyiz ve 23 yıldır Bitlis’in Tatvan ilçesine bağlı Reşadiye bölgesinde gezgin arıcılık yapıyoruz. Eskiden terör olayları yüzünden sıkıntılarımız vardı, buralara gelemiyorduk. Buralarda kalamıyorduk. Her konuda sıkıntılarımız vardı ama Allah’a şükür huzur geldi, şuanda geçiş olmayan ve boş olan köylerde piknik alanları kuruldu. Bugün de misafirlerimizi ağırladık, piknik yapıyoruz. Allah devletimize zeval vermesin. Bu yıl mevsim şartlarından dolayı rekoltemiz az oldu. Devletten destek bekliyoruz. Çok sayıda genç insanlarımız var ve arıcılıkla kendi geçimini sağlıyor. İnşallah ilerde daha iyi olur" dedi.

Siirt’ten yaklaşık 120 arıcının 40 binin üzerinde kovanla Bitlis ve ilçelerinde arıcılık yaptığını belirten Siirt Tarım ve Orman Müdür Örgün Demirhan, bugün kendilerini ziyaret ederek sorunlarını yerinde dinlediklerini söyledi. Demirhan, "250 göçerimiz ve 60 binin üzerinde küçük baş hayvanımız da burada bulunmaktadır. Bal hasatı başladı. Biz gerek arıcılarımız gerekse göçerlerimiz bulundukları yer olan Bitlis’te, Bitlis Tarım ve Orman İl Müdürümüz ile birlikte kendilerine hayırlı bir hasat sezonu dileyip, sorunlarını dinlemek için ziyaret ettik" dedi

Bölgede tesis edilen bir huzur ortamının en çok arıcılık ve hayvancılık yapan insanlara yansıdığını belirten Demirhan, "Bu huzur ortamı ile üreticilerimizi daha gönül rahatlığıyla buralarda üretimi yapıyor. Artık hayvan sahipleri ve geçici arıcılar bölgeye rahatlıkla çıkıp orada konaklayabiliyor. Bal hasadını burada yapıp ürettiklerini her tarafa satıyorlar, aynı şekilde göçerlerimiz de ürettikleri peyniri Türkiye’nin her tarafına satabiliyor" ifadelerini kullandı.

Bitlis’in çevre illerdeki gezgin arıcıların konaklama yeri haline geldiğini aktaran Bitlis Tarım ve Orman Müdürü Fatih Asak ise "Bitlis, diğer illerimiz ve başta Siirt olmak üzere 90 bin kovanlı 210 konaklayan arıcımıza ev sahipliği yapıyor. Ancak Bitlis’in kendine ait 130 bin kovan varlığı ve 700 tane arıcısı mevcuttur. Bitlis ayrıca arıcıların konaklama alanıdır. Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzle arıcıları ziyaret edip sorunları bizzat yerinde dinleyelim istedik. Bölgemizde tesis edilen huzur ortamıyla birlikte kovan sayımızda ve bal üretiminde bundan sonraki yıllarda bir artış görmeyi umut ediyoruz" dedi.