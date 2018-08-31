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31 Ağustos 2018 09:50

Terör bitti, Herekol’a ilk petrol sondajı vuruldu

Daha önce terör örgütü PKK’nın sözde mahkeme salonu kurup yargılama yaptığı, kanlı terör eylemlerde bulunduğu 2 bin 400 rakımlı Pervari ilçesi ile Van arasında bulunan Herekol’un doğusundaki Yazlıca ve Körkandil dağları terörden temizlenince Türkiye Petrolleri (TPAO) ilk sondaj çalışmalarına başlandı.

Terör bitti, Herekol’a ilk petrol sondajı vuruldu

31 Ağustos 2018 09:50


Siirt Valisi Ali Fuat Atik, beraberinde Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Hacı İlbaş, Siirt İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay ile üs bölgesini ziyaret etti. Askere moral ziyaretinde bulunan Vali Atik ve beraberindekiler daha sonra TPAO tarafından sondaj yapılan şantiye alanına giderek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Atik, petrol arama çalışmalarının devam etmesi için her türlü güvenlik önleminin alındığını söyledi.



"2 aylık bir çalışma sonucunda petrol bulacağız"


Bölgenin terörden tamamen temizlenme aşamasına gelindiğini aktaran Vali Atik, "Şu an Pervari ilçemizin Herekol dağlarının eteklerindeyiz. Bulunduğumuz nokta 2 bin 42 rakımlı, daha önce buralar terör örgütü tarafından yoğun olarak kullanılan alanlardı. 10 yıldır Türkiye Petrolleri’nin burayla ilgili projesi vardı ancak güvenlik gerekçesiyle bir türlü başlanamayan bir projeydi. Son yıllarda askerimizin devletimizin yaptığı operasyonlarla beli kırılan terör örgütünden boşalan yerlerde şuanda petrol arama çalışmaları sürüyor. İnşallah 2 aylık bir çalışma sonucunda petrolü bulacağız. Çalışma sürüyor kule dikilmeye başlandı" dedi.



"Biz devletin kaynaklarını artık ekonomiye kazandıracağız"


Bu toprakların artık ekonomiye kazandırılacağını aktaran Siirt Valisi Ali Fuat Atik, daha önce terör örgütünün hakimiyetinde olan bu bölgenin her karışında devletin hakimiyet kurduğunu söyledi. Vali Atik, "Terörün temizlenmesinde emeği geçen jandarma komutanımıza ve jandarma bölge komutanımıza, jandarma komutanlığı personelimize teşekkür ediyorum. Biz devletin kaynaklarını artık ekonomiye kazandıracağız. Teröristler şimdi kaçacak delik arıyorlar. İçişleri Bakanımızın ifadesiyle, aynen ben de onu tekrarlamak istiyorum; bu sene aç bırakacağız teröristleri. Operasyonlarımız devam ediyor. Kesinlikle bir tane teröristin barınmasına izin vermeyeceğiz ve bu toprakları ekonomiye kazandıracağız" diye konuştu.



Büyük bir petrol yatağı var


Sondaj çalışmalarının yapıldığı bölgede büyük bir petrol yatağının bulunduğu belirtildi. Yaklaşık 10 yıldır Türkiye Petrolleri tarafından yapılmak istenen sondaj çalışmaları güvenlik gerekçesiyle yapılamıyordu. Terörün kökünün bölgeden kazınmasıyla ilk sondaj çalışmaları da başladı. Önümüzdeki aylarda farklı noktalarda da çalışmaların olması bekleniyor. Çalışmaların başladığı Herekol Dağı eteklerinde bin 500 metrede petrolün arandığı belirtildi.




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